Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública da SSP-AM comemora 15 anos de criação

Instituto é fundamental para formação de agentes do sistema de Segurança Pública do Amazonas

Manaus (AM) – Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP) completa 15 anos de criação, nesta quarta-feira (4).

O Instituto é fundamental na integração dos órgãos para a formação, especialização e aperfeiçoamento dos agentes públicos com atuação no Sistema de Segurança do Estado.

O diretor-geral do Iesp, coronel PM RR Audo Albuquerque, destaca a importância do Instituto para a Segurança Pública e as conquistas do órgão durante os últimos anos.

“Conquistamos nossa plataforma de ensino, novas mobílias e novas instalações, saindo de um local e vindo para a Fucapi, que se tornou um lugar maravilhoso para treinamento e formação dos profissionais. Além disso, agora contamos com um novo regulamento geral, realmente vinculado à SSP-AM”, enfatizou o diretor-geral.

Atualmente, o Iesp está localizado na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, 381, Distrito Industrial I, zona Sul de Manaus.

O coronel também deu destaque à renovação das malhas curriculares, que estavam sem ser atualizadas há mais de dez anos, dando ênfase ao processo de formação dos alunos no combate à criminalidade.

“Pesquisamos mais de dez estados que têm resultados triunfantes no combate à criminalidade, na formação de profissionais de segurança pública e elaboramos também um regulamento de Código de Ética na formação dos alunos, algo que não existia”, revelou.

Competência

Tarcísio Heden

Conforme o termo de lei de criação do Iesp, o Instituto é responsável por unificar cursos de níveis e modalidades de ensino técnico-profissional, graduação e pós-graduação.

No total, o Iesp possui cinco campus de ensino: o Campus I é responsável pelos cursos de oficiais da Polícia Militar; o II atende a Polícia Civil; o III realiza cursos para os praças da Polícia Militar; o IV é responsável pelas demandas do Corpo de Bombeiros; e o campus V, pela Tecnologia da Informação.

Parcerias

Além da integração com as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, o Iesp possui um termo de cooperação técnica com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o objetivo de aprimorar a formação acadêmica e profissional dos oficiais, habilitando-os à promoção e ao exercício dos cargos e funções de comando, direção, chefia e assessoramento.

