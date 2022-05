Centro de Atenção Psicossocial Silvério Tundis completa 16 anos de atendimento ambulatorial

Unidade da SES-AM conta com equipe multiprofissional e serviços diversificados

Manaus (AM) – O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Silvério Tundis, na zona norte de Manaus, completa 16 anos nesta quarta-feira (4). A unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) oferece serviço humanizado de caráter aberto, interdisciplinar e comunitário, prioritariamente aos adultos com sofrimento ou transtorno mental grave, severo e persistente.

De acordo com a diretora da unidade, Jânglea Campos, em comemoração ao aniversário do Caps, serão retomados os grupos terapêuticos, espaço para o compartilhamento de experiências entre os pacientes e usuários que buscam o serviço, e realizada a revitalização e reabertura de uma das salas de atendimento, que estava há mais de quatro anos desativada.

“Ao longo desse último ano, pensamos em várias estratégias de como poderíamos melhor servir os nossos servidores e usuários. Pensando nisso, conseguimos, através dos esforços e comprometimento da equipe, a revitalização de mais uma sala de acolhimento para o atendimento da grande demanda que nos procura”, destacou a gestora.

A unidade, modalidade de porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), também possui muitas histórias de êxito na evolução de tratamentos.

Constituído por uma equipe multiprofissional, o Caps contabiliza mais de 40 mil atendimentos realizados ao longo de 16 anos de atividades prestadas, principalmente nas zonas norte e leste da capital.

“Por meio do acompanhamento da equipe multiprofissional, nas oficinas e grupos terapêuticos, entre outros serviços ofertados aos usuários, nossos profissionais puderam fazer a diferença, desenvolvendo com qualidade e dedicação um vínculo seguro e apoiador de confiança visando a aceitação do tratamento e a reabilitação psicossocial dos usuários”, afirmou a diretora.

Os serviços prestados aos usuários no Caps incluem as seguintes atividades: atendimento individual, atendimento em grupos, diagnóstico multiprofissional, oficinas e grupos terapêuticos, visitas domiciliares, atendimento familiar, orientação e dispensação de medicamentos, atendimento psicoterapêutico e atendimento médico especializado.

No centro também é feito o acolhimento diurno e noturno, durante a semana, feriados e finais de semana, em alojamentos para eventual repouso e observação nos cuidados considerados intensivos e relevantes ao tratamento do paciente em crise, avaliados pela equipe multidisciplinar.

Histórico

O Caps Dr. Silvério Tundis foi inaugurado em 4 de maio de 2006, sendo o primeiro do município de Manaus.

Ao longo de sua história, passou a ser reconhecido dentro do território como um espaço de acolhimento e de cuidado considerado essencial.

Dentre as ações territoriais desenvolvidas, a unidade vem conseguindo realizar um trabalho de parceria com as equipes das policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros serviços da rede pública.

Atendimento

O usuário pode procurar a unidade espontaneamente ou por meio de encaminhamento de UBSs. O funcionamento é porta-aberta para o acolhimento inicial realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

