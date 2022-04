Manacapuru sedia 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental nos dias 12 e 13 de abril

Manacapuru (AM) – A 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Manacapuru acontece nos dias 12 e 13 de abril e já estão com inscrições abertas.

Com o tema “A política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial do SUS”, tem o objetivo reunir múltiplas visões sobre o tema e se posicionar contra os desmontes e retrocessos nas políticas públicas que versam sobre saúde mental.

Conforme Alida Margoth Chumbe, coordenadora da área técnica de saúde mental do município, qualquer pessoa pode participar como usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e basta apenas apresentar um documento com foto. As inscrições estão sendo feitas na sala do Conselho Municipal de Saúde (CMS) situada atrás da UBS Sebastiana de Melo na rua Paulo Jacob, n° 50, no Centro de Manacapuru.

O evento ocorrerá na Faculdade de Medicina ITPAC no bairro Nova Manacá. A abertura está prevista para o dia 12 de abril a partir das 13h.

O evento ocorrerá na Faculdade de Medicina ITPAC Foto: Divulgação

“A conferência tem por objetivo levantar propostas para a continuidade do cuidado a pessoas portadoras de transtornos mentais e decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. Hoje Manacapuru conta com a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e com duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial), sendo uma de cuidados a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e outra a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Temos uma equipe de consultório na rua, unidade hospitalar, centro pop, Cras, CREAS, unidade de acolhimento entre outros”, destacou Chumbe.

Na conferência irão participar gestores, trabalhadores e usuários. ”Apesar de algumas dificuldades, conseguimos trabalhar com pacientes e ter um resultado positivo do nosso trabalho. Essa conferência vem exatamente para isso, para fortalecer o trabalho que a gente já faz e levantar outras ideias do que a gente pode fazer. Por isso vão participar vários órgãos que direto ou indiretamente fazem parte da rede”, concluiu Alida Chumbe.

Leia mais:

Manaus terá vacinação contra influenza, sarampo e Covid-19 neste domingo

Grupo de ciclismo incentiva esporte em Presidente Figueiredo

Castramóvel percorre interior e capital com atendimento gratuito para animais