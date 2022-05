Professores aprovados em PSS são convocados em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (3), a convocação de 42 professores de 1º ao 5º ano do ensino fundamental aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), para atuarem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A informação está disponível nas páginas 43 e 44 do DOM, edição 5.334. A nova chamada vai de acordo com as necessidades das escolas de cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) da Semed.

De acordo com o subsecretário de Administração e Finanças (SAF) da Semed, Lourival Praia, a convocação é uma determinação do prefeito David Almeida e da secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida.

“Os professores serão lotados nas escolas de cada DDZ, temos algumas vagas na rede municipal e precisamos preencher. Estamos chamando professores do 1º ao 5º ano, de acordo com as orientações do prefeito David e da secretária Dulce, que nenhuma criança deve ficar sem aula por falta de professor”, declarou Lourival.

O período de convocação inicia nesta quarta-feira (4) e vai até o próximo dia 19.

Os aprovados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura (Cominv) da Semed, por meio do e-mail [email protected], onde serão passadas todas as orientações para contratação. Caso o candidato não receba o e-mail ou tiver alguma dúvida, ele poderá entrar em contato pelo número 98842-7891.

Documentação



Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade das crianças e certificado de reservista, dentre outros.

