Com 15 tiros, homem é morto em frente a esposa em Manaus

Manaus (AM) – A esposa de Higor Deleon Chaves dos Santos, de 26 anos, pode ver o marido sendo baleado com mais de 15 tiros, no bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus, na noite desta quinta-feira (5). Após os disparos, a vítima ainda foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo os policiais da 10ª Cicom, Higor e a esposa foram abordados por criminosos em um veículo, não identificado, que dispararam contra o homem. A mulher, em desespero ao ver o marido caído no chão, consegui ajuda para socorre-lo, mas apesar dos esforços, a vítima morreu na unidade de saúde.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do homem do necrotério do SPA da Alvorada.

Já sobre o que teria motivado a morte tão violenta, ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) descobrir, pois ainda é um mistério. A esposa de Higor deverá ser uma testemunha chave, que pode ajudar a esclarecer quem poderia ter feito o crime, assim como, o que teria ter motivado.

