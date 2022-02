Casos de dengue reduzem em 46% no estado do Amazonas

Manaus (AM) – Os casos de dengue reduziram em 46,26% no Amazonas, no comparativo entre a primeira etapa dos períodos sazonais (outubro a janeiro) dos últimos dois anos, que coincide e integra o tempo de maior ocorrência de chuvas no estado (outubro a maio). Isso é o que diz os dados epidemiológicos consolidados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A redução de destaque foi identificada no mês de janeiro, com o registro de 1.719 casos, em janeiro de 2021, e de 482, em janeiro de 2022. A FVS-RCP tem intensificado os esforços para combater a proliferação da doença em todo o estado, causada pelo mosquito Aedes aegypti.

Dos 482 casos registrados de dengue em janeiro de 2022, 104 são em Manaus, representando 21,5% dos casos. No interior do estado, Tapauá é o município com maior quantidade de registros, apresentando 113 casos. A cidade é seguida de Tefé (56), Manicoré (46), Envira (36), Guajará (28), Coari (23), Humaitá (23), Iranduba (16), Lábrea (4), Parintins (4) e Tabatinga (4). Os dados são registrados em sistema oficial do Ministério da Saúde e monitorados pela FVS-RCP.

Apesar da redução de casos de dengue, a FVS-RCP alerta que o período de chuvas é considerado sazonal para dengue. Foto: Fernanda Pimentel

“Estamos em constante monitoramento das ações que estão sendo realizadas de combate à dengue pelas secretarias municipais de saúde. Principalmente no interior do estado, destinamos equipes para dar suporte às estratégias, como controle vetorial por meio do uso de inseticidas e ação de agentes de saúde”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, Elder Figueira, enfatiza que faz parte da rotina de trabalho da Vigilância o envio das equipes técnicas, principalmente, em municípios que apresentam aumento de notificações. “O objetivo é dar apoio técnico às secretarias municipais na elaboração de planos de trabalho para contenção de casos”, afirma Elder.

Prevenção

A FVS-RCP alerta sobre a necessidade de aumentar os cuidados para evitar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e outros recipientes que possam permitir a reprodução do mosquito.

É importante manter tonéis d’água tampados, calhas limpas, garrafas e recipientes virados para baixo, pratos de vasos de planta com areia e limpos semanalmente, ralos limpos, com aplicação de telas, além de manter lonas para material de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.

