Amazonprev promove audiência pública de prestação de contas da gestão 2022

Manaus (AM) – Com o objetivo de demonstrar o balanço financeiro, com estimativa de receitas e despesas previdenciárias futuras, a Fundação Amazonprev realizou, nesta segunda-feira (16), às 11h, uma audiência pública de apresentação do cálculo atuarial da instituição – gestão 2022, ano base 2021.

O evento será transmitido por meio do canal oficial da instituição no Youtube e qualquer cidadão pode acessar a reunião e participar com opiniões e sugestões.

A exposição será mediada pelo atuário Luiz Cláudio Kogut, representante da empresa Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial (Paraná), que presta assessoria ao órgão do Amazonas.

O tema é de interesse de todos os servidores públicos estaduais, representantes de órgãos de controle, fiscalização e sociedade em geral.

Trata-se de um instrumento de informação e conhecimento ao segurado, transparência, prestação de contas e responsabilidade social.

Em resumo, o cálculo atuarial avalia os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previdenciários, incluindo aposentados e pensionistas. Ou seja: os recursos provenientes das contribuições descontadas mensalmente dos servidores do Estado são mantidos em constantes investimentos para assegurar a cobertura financeira da futura aposentadoria.

“Essa consolidação econômica da instituição representa o resultado do esforço de todos que trabalham na instituição, pois acredito que para uma boa administração é preciso que toda a equipe esteja alinhada com o mesmo objetivo. Graças ao empenho dos servidores, diretores e colaboradores nos tornamos a melhor previdência do país – atestada por associações que regulam os RPPS brasileiros”, afirma Maria Neblina, diretora-presidente da Amazonprev.

Lei

A avaliação atuarial é realizada anualmente para atender às exigências da Lei nº 9.717/1998, que trata da organização dos regimes próprios de previdência, com base nas normas gerais de contabilidade e atuária, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

