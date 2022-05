Estudantes criam sistema de rádio em escola de Manaus

As transmissões vão ocorrer toda segunda, quarta e sexta na escola, com apoio e auxílio dos professores e coordenadores

Manaus (AM) – Foi iniciada, nesta segunda-feira (16), a primeira transmissão radiofônica do projeto Rádio MRT, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Rodrigues Tapajós, localizada na zona Sul de Manaus.

As transmissões vão ocorrer toda segunda, quarta e sexta na escola, com apoio e auxílio dos professores e coordenadores escolares.

O projeto tem à frente os alunos Davi Almeida Sá, Antony José Printes, Andria Nayane da Costa, Jennifer de Lima Pimentel, Louise dos Santos, Andrezza Alves, Kaylane Silva, Radryne Maraian, Luciola Silva, Carlos Vitor de Souza, Sonia Marialva, Esdras Emanuel, Antônio Vitor Costa e João Paulo Barreto, todos do Ensino Médio.

O projeto promove a socialização das ações organizadas pelo próprio grêmio estudantil, além de interatividade com demais alunos, visando dar voz aos jovens da escola.

A iniciativa foca também na comunicação de informações gerais escolares, como por exemplo, atividades do calendário acadêmico e cardápio do dia (café da manhã e almoço).

O estudante Antônio Costa aponta que esse será apenas o primeiro passo do projeto, e comenta como é participar da experiência de realizar a rádio.

“Os jovens de hoje gostam de ouvir as opiniões de outros jovens, eu particularmente gosto muito de ouvir podcast. Então surgiu a ideia da rádio, e é algo muito legal para mim. No futuro, pretendemos montar um podcast nosso, para trabalhar também outras disciplinas da escola e até melhorar a aprendizagem dos estudantes, se possível”, diz o aluno.

Criação

Os alunos utilizaram o sistema de som já existente na escola –antes utilizado apenas como instrumento para comunicar as trocas de tempo e avisos da equipe gestora – para criar a iniciativa da Rádio MRT.

As transmissões trazem para o cotidiano escolar maior interatividade com as informações, escolha de temas e músicas que gostariam de ouvir durante os intervalos, além de reforçar temas sociais e lembretes diários, como os vestibulares e inscrição dos discentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O coordenador da área de Ciências da Natureza e orientador do projeto, Mauro Melo Costa, conta que o mérito é todo dos estudantes na criação da rádio.

“Eu fico apenas com a missão de orientar, quando solicitado, e auxiliar na execução dos projetos. Ver os estudantes terem essa autonomia e como a iniciativa é proveitosa para todo o corpo escolar é muito gratificante, isso contribui no desenvolvimento tanto deles quanto de outros alunos”, diz o coordenador.

