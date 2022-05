PC realiza prisões em Manaus por latrocínio tentado, cárcere privado e associação criminosa

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu na última quarta-feira (18), mandado de prisão preventiva contra um homem identificado como Vanilson Oliveira de Almeida, de 40 anos, além de ter realizado a apreensão de adolescente de 17 anos.

Os crimes praticados são: latrocínio tentado, corrupção de menores, cárcere privado e associação criminosa.

De acordo com delegado Ericson Tavares, titular do 26º DIP, no dia 22 de novembro de 2021, na rua Pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos, Conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. o adolescente, juntamente com outros três infratores, entraram em uma padaria e fizeram os funcionários de reféns, ocasião em que levaram diversos objetos do estabelecimento comercial.

“Do local eles subtraíram aparelhos celulares, dinheiro, joias, relógios, um tablet e uma motocicleta. Constatamos também que Vanilson foi o responsável por alvejar um homem com uma arma de fogo e o adolescente por ameaçar as vítimas com uma arma branca”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que, após as equipes tomarem conhecimento sobre o crime, as investigações iniciaram e chegaram à identificação dos envolvidos.

Foram solicitadas à Justiça ordens judiciais em nome dos envolvidos, que foram expedidas pelo juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos, da Central de Inquéritos.

“Após os mandados serem expedidos, seguimos em diligências e apreendemos o adolescente na rua Vitória Régia, bairro Santa Etelvina, zona norte, já Vanilson foi preso na rua Bento Brasil, bairro Petrópolis, zona sul”, informou Ericson.

Procedimentos

Vanilson foi indiciado por latrocínio tentado, corrupção de menores, cárcere privado e associação criminosa e encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Já o adolescente foi à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para a realização dos trâmites cabíveis.

*Com informações da Agência Amazonas

