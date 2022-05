WhatsApp testa função que permite sair de grupos sem ser notado

Já deixou de sair de algum grupo por receio de que outros notem e você vire o assunto? Pois se depender de testes realizados pelo WhatsApp, isso pode mudar.

O aplicativo estuda a possibilidade de permitir aos usuários a saída de grupos sem que isso seja registrado na conversa. A novidade foi divulgada pelo site WABetaInfo na terça-feira, 17. Em captura de tela divulgada, é possível notar que, ao deixar um grupo, somente o usuário e o administrador serão notificados da saída.

Atualmente, quando alguém sai de um grupo, o WhatsApp notifica todos os membros por meio de um alerta discreto, mas visível, que fica na linha do tempo do chat. Para muitas pessoas, a saída de algum grupo sem aviso prévio pode provocar certo desconforto – e gerar memes e piadas. Segundo a novidade vazada, com a futura atualização, um participante, ao sair de um grupo, verá uma caixa de diálogo que diz: “Somente você e os administradores do grupo serão notificados de que você saiu do grupo”. Com isso, a “saída à francesa” pode ajudar na discrição, mas não completamente, já que os administradores podem informar ao grupo que alguém saiu. O recurso deve ser disponibilizado na versão Beta do aplicativo para dispositivos iOS e Android. Entretanto, não há perspectiva de data para a disponibilização do recurso.

Atualizações Além dessa futura atualização, o WhatsApp trará também outras novidades que buscam a melhoria e a segurança dos dados. Uma delas é a possibilidade de enviar arquivos de até 2 gigabytes (GB), protegidos por criptografia. O aplicativo também ampliará os grupos para até 512 usuários e incluirá a função “comunidades”. Entretanto, essas duas novidades não serão disponibilizadas no Brasil até, pelo menos, o fim das eleições de 2022.

