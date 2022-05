Criminosos invadem casa e executam presidiário a tiros no AM

Novo Airão (AM) – O detento do regime semiaberto identificado apenas como “Samuel”, teve a sua casa invadida por criminosos e foi executado na noite dessa quarta-feira (25), no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

Segundo o irmão, que presenciou todo o crime, os criminosos, fortemente armados, invadiram a casa da família e foram em direção ao detento do semiaberto, o alvejando com diversos tiros. Sem chance de socorro, por conta da gravidade dos ferimentos, Samuel morreu no local.

Há alguns meses, o detento estava em regime semiaberto e tinha retornado para a casa. Para a família, Samuel não deu indícios de que estava sendo ameaçado ou corria risco de vida. Por isso, a morte tão violenta, pegou a todos de surpresa.

A motivação do crime pode estar relacionada com um acerto de contas, já que o assassinato, possivelmente, foi premeditado.

O crime chocou os moradores de Novo Airão, que não costumam presenciar situações do tipo no município. A Polícia Civil irá investigar o crime.

Edição Web: Bruna Oliveira

