Devido às características do ataque, a polícia acredita que os crimes tenham ligações e possam estar relacionados à guerra do tráfico de drogas

Manaus (AM) – A noite desta segunda-feira (30) foi marcada por crimes na capital amazonense: quatro homens até o momento não identificados foram alvos de criminosos, no bairro Japiim, Zona Sul. Os ataques ocorreram em ruas diferentes.

Conforme informações repassadas pelos policiais militares da 3a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a primeira vítima foi assassinada a tiros na rua 18. Testemunhas relataram aos policiais que dois homens em um a motocicleta de placa e modelo não identificados chegaram no local e atiraram várias vezes contra o homem.

Após essa ação criminosa, a mesma dupla na motocicleta, se dirigiu até a rua 16, onde na ocasião contaram com o apoio de ocupantes de um carro na cor vermelha, fortemente armados. Ao chegar na rua referida, os criminosos atiraram contra três homens. Uma das vítimas estava com o filho no colo, a criança não foi atingida por tiro, porém, ficou no chão chorando pelo pai.

Após cometer os crimes, os autores dos disparos fugiram sem serem identificados. Devido às características do ataque, a polícia acredita que os crimes tenham ligações e possam estar relacionados à guerra do tráfico de drogas.

As duas vítimas da rua 16 foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhados para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois homens.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para os procedimentos de perícia. O Instituto Médico Legal (IML), realizou a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Leia mais:

Homem é morto a tiros e outro é baleado em ataque criminoso na Zona Leste

Ataques criminosos deixam um morto e dois feridos em Manaus

Vídeos mostram terror e destruição em ruas de Guarapuava durante ataque criminoso

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook