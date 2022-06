Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 7,1 milhões para Urucurituba e Caapiranga

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (02), investimentos de mais de R$ 7,1 milhões para os municípios de Urucurituba e Caapiranga. O repassa será feito por meio de convênios assinados com os prefeitos das cidades, na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste.

“Um desses convênios é para recuperação do sistema viário, é o caso de Urucurituba. E o outro é para o setor primário, para a compra de implementos agrícolas. Isso voltado principalmente para agricultura familiar, uma vez que esse município tem uma vocação muito grande para essas atividades“ , destacou o governador Wilson Lima.

O prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro, assinou o convênio que prevê a recuperação da pavimentação asfáltica das ruas da sede do município. Os investimentos são da ordem de R$ 7 milhões.

O convênio será executado via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e contempla obras de drenagem superficial, recapeamento de ruas e construção de meio fio e sarjetas. Conforme o governador Wilson Lima, as obras vão melhorar a acessibilidade e mobilidade urbana para cerca de 25 mil pessoas do município.

Com Caapiranga, o governador e o prefeito Francisco Brás assinaram um convênio, no valor de R$ 150 mil, para aquisição de motores estacionários acoplados com rabeta e roçadeiras motorizadas, para fortalecer o trabalho dos produtores rurais do município. O recurso será repassado por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em meio às ruinas, Hotel Ariaú guarda passado luxuoso e visionário

Águas de Manaus é notificada por falhas no serviço de aterro e recomposição asfáltica

Águas de Manaus é notificada por falhas no serviço de aterro e recomposição asfáltica