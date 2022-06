O superintendente de Operações da Atem e responsável pela área de SMS, Francisco Nobre Souza, fala sobre as atividades do grupo no Dia Mundial do Meio Ambiente

Manaus (AM) – São apenas três letras, mas de grande relevância para as operações da Distribuidora Atem: SMS é a sigla do setor responsável por cuidar de assuntos ligados à Segurança, Meio Ambiente e Saúde na empresa, que atua diariamente em um segmento com atividades de risco.

O superintendente de Operações da Atem, Francisco Nobre Souza, é também o responsável pela área de SMS na empresa. Segundo ele, o setor existe desde 2018, mas ressalta que a área está a cada ano sendo fortalecida dentro do grupo. “O meio ambiente é de suma importância para nós. É nossa preocupação permanente”, avalia Nobre.

“Estamos investindo na sustentabilidade empresarial, buscando parcerias a exemplo de universidades, projetos socioambientais e governança, como a doação que fizemos este ano de um barco de pesquisas que irá ajudar a verificar a qualidade do ar, do solo e da água na região amazônica, uma das maiores ações de monitoramento ambiental do Brasil a partir do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM)”, completou.

O barco-laboratório “Roberto dos Santos Vieira” foi construído e doado pela Atem para o Ipaam e UEA realizarem monitoramento dos rios, ar e solo amazônicos. Foto: Caio de Biasi

Nobre também recebeu uma boa notícia: o grupo está sendo indicado novamente para participar do Prêmio da ANTAQ, referente às atividades Portuárias, concedido a cada dois anos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Em 2020, a Atem ficou entre os três melhores na modalidade ‘Maior Evolução Anual do Índice de Desempenho Ambiental’. Neste ano, além de Manaus e Porto Velho (RO), a Atem também está sendo indicada pelo porto de Miritituba (PA).

“Temos tido uma evolução de boas práticas ambientais significativa em nossos portos, o engajamento com as questões ambientais dos nossos acionistas, gestores e colaboradores é o diferencial em nossas operações”, ressalta Nobre.

Com uma equipe de mais de 15 pessoas, ele assegura que a Atem atende aos requisitos legais, pertinentes à segurança, meio ambiente e saúde.

“Passamos por auditorias constantes e temos atendido os requisitos legais. Há uma mudança frequente nas leis, mas para isto criamos novos planos de ação e estamos vigilantes no que é necessário para que nossa operação esteja não só de acordo com a legislação, mas também segura quanto às questões mandatórias de segurança, meio ambiente, saúde e qualidade”, diz Nobre.

Interface com a sociedade

A coordenadora de SMS da Atem, Jeane Albuquerque, reforça que neste ano a Atem irá retomar atividades voltadas para a participação de colaboradores e público externo ligadas a ações para o meio ambiente.

Um desses projetos é o Orla Limpa que, em 2021, conseguiu retirar cerca de 1 tonelada de resíduos do rio, no entorno da base da Atem, no Distrito, a partir da ação dos colaboradores da empresa. “No período da vazante, o lixo despejado nos rios fica muito aparente e isto sempre foi uma preocupação de todos”, conta Jeane, informando que o projeto será ampliado para as unidades que tenham portos. “Este ano, ampliaremos o escopo desta ação, a fim de proporcionar a participação dos familiares dos colaboradores”.

Colaboradores da Atem na ação Orla Limpa, realizada no ano passado. Foto: Caio de Biasi

Jeane também menciona outros projetos voltados para o meio ambiente na Atem, como o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tudo o que é retirado das bases operacionais é recolhido por uma empresa especializada no transporte e destino correto de resíduos. O material coletado também é registrado e controlado no Programa SINIR, no site do Ministério do Meio Ambiente.

“Também temos ações durante o ano todo com palestras de conscientização para os nossos colaboradores sobre educação ambiental, coleta seletiva e a responsabilidade que todos devem ter para mitigar ou eliminar os impactos ambientais, preservando os recursos naturais”, explica Jeane.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 21 anos. O Grupo está presente em 11 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

