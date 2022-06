Luisa Sonza se manifesta sobre grupo que dançou ‘Anaconda’ no CSU, em Manaus

Luísa concordou, em suas redes sociais, que as festas tradicionais, como a festa junina, devem ser comemoradas com as músicas tradicionais

A cantora Luísa Sonza se manifestou, na tarde desta segunda-feira (6), sobre o vídeo que circulou nas redes sociais em que um homem criticou uma quadrilha que dançou ao som de ‘Anaconda’, uma das músicas de Luísa, no palco do Arraial do Centro Social Urbano (CSU), no Parque Dez, em Manaus.

Em sua conta do Instagram, Luísa disse se sentir feliz por ver as pessoas gostarem de sua música, porém concorda que as festas tradicionais, como a festa junina, devem ser comemoradas com as músicas tradicionais.

“Concordo que a festa tradicional é para enaltecer as músicas da tradição do evento, afinal, é para isso que as festas tradicionais existem, para imortalizar a cultura, pelo menos no meu ponto de vista. Acho importante que os jovens vivam e gostem do novo, mas sem nunca deixar de lado a raiz de tudo. Só cresce e desenvolve o broto que cria/tem raiz”, afirma Luísa nas redes sociais.

Ao mesmo tempo, Luísa também pontua que mesmo concordando com a exaltação das músicas tradicionais, defende ser contra a exaltação do ódio contra os jovens que escolheram a música da cantora para dançar.

“É sobre a gente conversar e entender o lado, e as diferentes opiniões de cada um buscando uma sociedade melhor para todos”, finaliza a cantora.

Crítica

Nas redes sociais, um manauara publicou um vídeo nas redes sociais criticando uma quadrilha por dançar “Anaconda” no Centro Social Urbano (CSU), no Parque Dez em Manaus.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e muitas pessoas concordaram com o homem, que criticou a escolha da música. “Isso porque a gente está falando de arraial. Aí a gente vê essas danças com essas músicas estúpidas que não tem nada a ver com arraial”, falou o homem.

