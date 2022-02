Concurso público do Detran-AM tem nova banca; confira

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informou, nesta segunda-feira (14), que mudou a banca examinadora do Concurso Público a ser realizado pelo órgão este ano, para a contratação de 183 servidores.

O motivo da substituição da Fundação Getúlio Vargas (FGV) pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) se deu pelo fato de a antiga banca não conseguir atender o calendário estipulado do órgão.

Deste modo, abriu-se novo chamamento, e a única empresa que se comprometeu em realizar o Concurso Público do Detran-AM, seguindo o calendário definido pelo órgão, foi o IBFC.

O IBFC realiza concursos públicos desde 2007 e tem larga experiência em certames de empresas privadas e públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, além de Tribunais de Justiça e de Contas.

Atualmente, o IBFC está realizando os concursos públicos do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre; da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná; da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; além do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

