UEA divulga vagas para Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

Manaus (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o processo de seleção para vagas remanescentes do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho. O curso terá a duração de 18 meses, com carga horária de 630 horas, e estão sendo ofertadas 25 vagas.

As inscrições serão realizadas no período de 13 de junho a 8 de julho. Poderão inscrever-se ao processo de seleção os profissionais com diploma de curso superior em Engenharia e/ou em Arquitetura, que tenham interesse em atuar na área de Engenharia da Segurança do Trabalho.

O candidato deverá realizar a inscrição exclusivamente pelo e-mail: [email protected]. A seleção dos inscritos será realizada com base na análise curricular e no tempo de experiência profissional de cada candidato, que será classificado de acordo com o número de vagas disponíveis.

Para mais informações, basta acessar o edital, disponível no link https://data.uea.edu.br/ssgp/noticia/1/72409-2.pdf.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

UEA realiza aula inaugural da Pós-Graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos

Inscrições de pós-graduação gratuita para professores são prorrogadas no AM

Inscrições para Bolsa Pós-graduação iniciam em Manaus