Adolescente é apreendido após tentar matar namorada de 14 anos em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido em flagrante, por tentativa de feminicidio contra a namorada de 14 anos. O crime aconteceu na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, no domingo (13).

Conforme informações registradas no BO, uma pessoa que passava pela avenida acionou uma guarnição da Polícia Militar (PM) informando que um suspeito havia levado uma menina para uma área de mata, naquela região.

A equipe policial se dirigiu ao local e encontrou o adolescente com a vítima, e constatou a prática de agressões contra ela.

Ele foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), e em seguida, levado à Unidade de Internação Provisória (UIP), no bairro Alvorada, zona centro-oeste, onde ficará à disposição da Justiça.

Homicídios de mulheres cresce

O Amazonas vem apresentando um alto índice de assassinato de mulheres nos últimos anos. Cerca de nove cidades do AM têm alta taxa de homicídios do sexo feminino, de acordo com o estudo do Atlas ODS Amazonas, projeto ligado à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), que realizou um estudo a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus).

Somente no mês de janeiro de 2022, ao menos, seis mulheres foram assassinadas no Amazonas. Um dos casos é o de Sherry Mylena Nunes Pereira Pinto, de apenas 18 anos. Ela foi morta a facadas pelo ex-marido no dia 14 de janeiro, na frente do próprio filho.

De acordo com a polícia, o homem invadiu a embarcação, onde a jovem estava, e desferiu várias facadas nela.

Em nota, o Governo do Estado afirma que tem se empenhado no enfrentamento da violência contra a mulher, determinando às forças de segurança o combate aos casos de violência doméstica, por exemplo.

Além disso, informa que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) tem atuado junto a elas, com manutenção de uma rede de apoio, neste sentido.

O Núcleo de Combate ao Feminicídio na Polícia Civil, segundo a nota, também foca na elucidação dos crimes cometidos contra as mulheres.

