Amil confirma participação nas prévias do PSOL para candidato ao Governo do AM

Manaus (AM) – A presidência do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Amazonas lançou edital para prévias que definem os nomes dos candidatos da sigla para o Governo do Amazonas e para Senador da República nas eleições deste ano. O advogado Marcelo Amil parabenizou a decisão e disse, neste sábado (18), que vai participar do processo democrático.

“Foram deflagradas as prévias do PSOL. Uma atitude de exercício total da democracia. Meus parabéns à presidenta que decidiu por ouvir toda a militância do Psol no Amazonas e depois submeter ao diretório. Saúdo os demais companheiros que concorrerão, Herbert Amazonas, Natália Demes, Marília Freire, Luiz Carlos e Israel Tuyuka. Que façamos um grandioso processo democrático”, declarou Amil em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Na próxima segunda feira (20), Marcelo Amil deve oficializar a inscrição no processo.

“Tenho certeza que qualquer que seja o resultado dessas prévias, o PSOL sairá maior e dando aula de decisão democrática, ouvindo a base: o povo. Estaremos diante de uma discussão que envolve todos os membros do Psol, de forças que vão se alinhando, buscando um caminho comum para que se entenda qual o caminho que iremos seguir juntos nessa eleição”, destacou.

De acordo com a presidente do Psol no Amazonas, Rosilane Almeida, o partido entende que o critério da decisão para o nomes do pré-candidatos faz parte de um projeto maior para o Estado.

“Na democracia de esquerda, o poder é do povo que o exerce diretamente, por isso nada melhor do que instituir prévias para ouvirmos os nossos militantes, na base. Temos candidatos bons e prontos para assumir as candidaturas. Vamos às prévias”, afirmou.

Os pré-candidatos têm a segunda (20) e terça-feira (21) para submeter suas candidaturas ao Diretório Estadual do Psol, que serão avaliadas por uma comissão.

