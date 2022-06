Sine AM abre 143 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (20)

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 143 vagas de emprego para esta segunda-feira (20).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes serão informados pelos empregadores.

01 vaga: auxiliar de recursos humanos

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 vagas: consultor de vendas de veículos

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 vagas: marinheiro fluvial de convés

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 vagas: marinheiro fluvial de máquinas

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 vagas: contra mestre fluvial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 vagas: operador de máquinas de limpeza

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de Operador de Empilhadeira e NR-12, CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: auxiliar de jardineiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso na área de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: jardineiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em máquinas: motopodas, motosserras, roçadeira, soprador e afins, curso de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: estagiário de pedagogia

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Pedagogia a partir do 2° período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 vagas: isolador térmico

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 vagas: líder de limpeza

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento com tratamento de pisos e diluição de produtos químicos, possuir curso de liderança, ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 vagas: pintor industrial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiências na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagem, documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: estagiário em comunicação

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Publicidade e Propaganda ou Designer a partir do 4º período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

15 vagas: auxiliar de serviços gerais

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: técnico em logística

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em empresas na área de navegação, ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: técnico em eletrônica

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso técnico em Eletrônica e Informática Básica, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: analista de banco de dados

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência com Sistemas de Gestão Integrado, rotinas de suporte a usuários de SGI e treinamentos, em execução e controle dos scripts e deploy nos ambientes de Homologação e Produção, conhecimento SGBD MS SQL, com rotinas de manutenção do servidor e do SGBD, com a linguagem Structured Query Languagee estratificação de dados para uso no Power BI e Dashboards, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 vagas: manicure

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso profissionalizante completo de manicure, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: cabeleireiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de cabeleireiro profissional, ter experiência em corte, escova, mechas e luzes, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: auxiliar de serviços gerais

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: jardineiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: operador de empilhadeira

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de operador de empilhadeira e cursos na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 vagas: vendedor

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas em óticas, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: mecânico de motor a diesel

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso em mecânica de motores a diesel, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: borracheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 vagas: pintor

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 vagas: eletricista de equipamentos (Presidente Figueiredo)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir noções de eletrônica veicular, ter disponibilidade para residir no município de Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: cozinheiro

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: costureira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de corte e costura, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 vaga: vendedor orçamentista gráfico

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no ramo gráfico, possuir curso de informática básica, técnicas em vendas, atendimento ao cliente e CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 vagas: consultor de vendas externo

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Possuir informática básica, habilidades em negociação, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 vagas: consultor de vendas de autopeças

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD)

05 vagas: operador de produção (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

12 vagas: operador de manufatura (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar de pacote (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 vagas: auxiliar de serviços gerais (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

04 vagas: auxiliar administrativo (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar ambiental (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração, Direito ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar contábil (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar de engenharia (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Engenharia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar de loja (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 vagas: eletricista de refrigeração (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso em Elétrica com ênfase em refrigeração, NR-10 e NR-35, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

15 vagas: ajudante de produção (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: auxiliar de loja (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 vaga: operador de caixa (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

