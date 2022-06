Moradores do Redenção ficam sem água por causa de tubulação rompida desde o final de semana

Manaus (AM) – Uma encanação rompeu e deixou moradores do bairro Redenção sem água, desde o final de semana até esta segunda-feira (20). A falta de água aconteceu na rua Cravina dos Poetas (antiga rua Goiânia), Zona Oeste de Manaus.

De acordo com moradores do bairro, o problema da falta de água é rotineiro e, às vezes, chega a faltar o dia inteiro, principalmente em finais de semana, deixando os moradores com problemas para realizar atividades diárias.

Gledson Cajoeiro, de 38 anos, disse que reside no mesmo lugar desde que nasceu e lembra que esse é um problema permanente, que só se agrava com o passar do tempo. Por causa do deficiente fornecimento de água, famílias estão optando por comprar caixa d’água, com o intuito de evitar ficar no prejuízo.

“Esse problema é rotineiro. Não sei se é porque é na [rua] principal, que acontece isso, mas eles [Águas de Manaus] deveriam fazer um bom trabalho para não ter o mesmo problema sempre. É uma falta de respeito fazerem isso com as pessoas”, relata.

Os moradores relataram ainda que já acionaram a Águas de Manaus três vezes, somente nesta segunda-feira, e nada foi resolvido até o momento. A reportagem entrou em contato com a empresa que enviou uma nota informando que “irá enviar uma equipe para corrigir o vazamento citado”.

A Águas de Manaus informa que irá enviar uma equipe nesta segunda-feira (20), à rua Cravina dos Poetas, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste da cidade, para corrigir o vazamento citado. diz trecho da nota

Alguns moradores também enviaram vídeos mostrando o desperdício de água por conta do rompimento na tubulação.

Problema que se repete

Na semana passada, no feriado de Corpus Christi (16), várias zonas da cidade registraram instabilidade no serviço de água, além de falta de energia, o que acabou prejudicando a população. Em nota, a Amazonas Energia disse que a falta de energia elétrica foi decorrente de um “evento” no Sistema Interligado Nacional.

Em nota, a Águas de Manaus informou que os sistemas de distribuição de água foram afetados por conta dos trabalhos para restabelecimento da energia elétrica.

