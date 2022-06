Jovem é morto a tiros no Parque Dez

Manaus (AM) – Um homem identificado como Weverson Mateus Castro Lima, de 23 anos, foi executado com a tiros de arma de fogo (tipo pistola 9mm), na tarde deste domingo (26).

O crime aconteceu no Beco do Sabá, com acesso pela rua Adalto Uchôa, no conjunto Shangrillá 3, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

A Polícia informou que os tiros atingiram os membros superiores, costas e ombros da vítima e pelo menos três indivíduos participaram do homicídio.

Testemunhas relataram que os homens chegaram no local, atiraram na vítima e fugiram em um carro branco com placa não identificada.

A polícia informou também que este caso, provavelmente, esteja ligado ao tráfico de drogas, pois as características desse crime parecem caso de execução.

A Polícia de Criminalística esteve no local para fazer a análise do corpo e o Instituto Médico Legal também para fazer a remoção do mesmo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Assalto em ônibus de Manaus deixa uma das vítimas com cabeça quebrada

Homem é morto pelo cunhando, em Manaus

Homem é morto em bar após “flertar” com mulher acompanhada