Vitória de Marcelo Dourado e lutas emocionantes marcam o ‘Amazon Abu Dhabi’

Manaus (AM) – A 5ª edição Amazon Abu Dhabi foi mais uma vez marcada pelo sucesso de público e também pela alta qualidade demonstrada pelos atletas do jiu-jitsu. A noite deste sábado (2) foi tomada pela emoção e a superação dos 18 atletas que fizeram um verdadeiro espetáculo no tatame. As doze lutas da noite foram disputadas no Manaus Plaza Shopping, com direito a torcida da plateia que compareceu em peso ao local situado na zona Sul de Manaus.

Para o empresário, atleta do Bellator MMA e organizador oficial do evento, Robert Pato, a 5ª edição veio para consagrar e marcar a seriedade do torneio na história do esporte no Amazonas. Questionado sobre como avalia todo trabalho desenvolvido durante o torneio pelos atletas e organização do evento, Robert Pato afirma que continua apostando na força que o evento possui e já declara os planos de um novo torneio. “Todo o trabalho que desenvolvemos foi para apresentar aos fãs do jiu-jitsu, aos nossos patrocinadores e a sociedade em geral, um evento de alto nível e acredito que nós conseguimos atingir nosso objetivo. O Amazon Abu Dhabi veio para ficar e podem aguardar a 6ª edição”, afirmou o empresário.

O grande campeão do card principal da noite, foi o faixa preta Marcelo Dourado. Já o título de campeã do GP feminino ficou com a jovem Randryely Souza. Já nas lutas casadas, o troféu masculino foi entregue para André Júlio, Juarez Harles e William Couto, enquanto a disputa feminina teve em Débora Alves sua representante.

A primeira luta da noite aconteceu pelo GP feminino entre Akel Rocha e Lívia Ellen. No primeiro momento, ambas pressionaram e mostraram força e determinação. A faixa marrom Lívia Ellen levou a melhor na disputa e avançou para a próxima fase. Karina Menezes e Lívia Maia fizeram a segunda luta. Livia atacou mais a adversária e conseguiu vantagem inicial que se manteve até a sua vitória.

Já a terceira luta foi entre Randryely Souza e Ester da Silva. Em embate intenso, a luta foi equilibrada e Randryely Souza venceu por pontos. Layza Rodrigues e Indara Dias foram os nomes da quarta luta. Com diversas reviravoltas, a disputa seguiu na maior parte do tempo guiada pela emoção. A atleta Indara Dias saiu campeã da disputa.

O quinto combate foi uma luta casada entre Dawglish Souza e André Júlio. Os renomados atletas mostraram comprometimento e garra ao longo da disputa, e André Júlio da academia AJ Jiu Jitsu levou a melhor sob o olhar da platéia.

Dando continuidade ao GP feminino, a primeira semifinal aconteceu entre Lívia Ellen e Lívia Maia. Com seis minutos de duração, a luta entre as “Lívias”, foi tensa com direito a pegadas e um ritmo que elevou o nível da competição. Pela GFTEAM Norte Fight, Lívia Ellen venceu e foi a primeira finalista do GP feminino.

Já a segunda semifinal do GP feminino, foi entre Randryely Souza e Indara Dias. O combate entre as duas atletas rendeu diversos momentos com pegadas fortes e movimentos clássicos do jiu-jítsu. E a emocionante disputa terminou com a vitória de Randryely Souza, do CT Carlos Holanda, que carimbou seu passaporte para a grande final.

O oitavo combate trouxe ao tatame Juarez Harles e Wagner Monstro . Com o começo com muita pegada, posições de domínio e chave de braço, Juarez Harles, da Academia JHBJJ, saiu como grande vencedor por finalização.

A nona luta casada, foi uma disputa feminina entre May Ladislau e Débora Alves. Experientes no jiu jitsu, as atletas deram um show surpreendente e levaram a plateia ao delírio com golpes precisos. Sagrou-se campeã da disputa por unanimidade após somar vantagens, Débora Alves, representante da equipe Márcio Pontes Nova União.

William Couto e Júnior Cardoso foram os destaques da décima luta do torneio. Logo nos primeiros minutos estava claro que a disputa seria emocionante. Com pegadas e diversos ataques, o duelo seguiu com todos os elementos necessários para uma disputa de padrão elevado e foi finalizada com a vitória de William Couto, do time Monteiro.

Chegado o momento da grande final do GP feminino com a disputa entre Lívia Ellen e Randryely Souza. De volta ao tatame, a dupla especialista da arte suave, levou profissionalismo e emoção a todos que acompanhavam. Após sentir o joelho, Lívia pediu auxílio médico e a disputa foi momentaneamente parada. Mesmo sentindo dor, a atleta seguiu no tatame e mesmo com o momento de superação, Lívia não conseguiu passar por Randryely Souza que saiu campeã do GP feminino, com direito a graduação de faixa no tatame, recebendo da mão do seu mestre a faixa marrom. “Estou muito feliz, é difícil falar eu esperei muito por esse momento, recebi a faixa marrom na melhor forma e vencedora do Amazon Abu Dhabi”, afirmou a atleta.

Um dos momentos mais esperados da noite, a luta entre o amazonense e maior representante do jiu-jitsu no estado, Paulo Coelho e pelo campeão da modalidade, Marcelo Dourado, deixou a plateia apaixonada com os nervos à flor da pele. O início de disputa entre as lendas foi equilibrado e o destaque ficou com o alto nível apresentado por ambos. Ao final, o campeão Marcelo Dourado foi o grande detentor do título da 5ª edição do Amazon Abu Dhabi. “Valeu Manaus, foi uma honra estar aqui lutando com uma lenda respeitada no esporte e espero ter outras oportunidades de lutar com o Paulo em Manaus ou fora da cidade”, disse o campeão Marcelo Dourado.

Já o amazonense Paulo Coelho afirmou que mesmo após a derrota, estava realizado por participar do torneio em sua cidade e teceu elogios ao seu adversário.“Senti um pouco peso da competição, o Marcelo Dourado mereceu essa vitória e tudo bem, minha família está aqui e estou feliz de estar aqui”, afirmou Coelho.

