“Sujeito Oculto” e “Meu AmigãoZão” estreiam no Cine Casarão

Manaus (AM)- O Cine Casarão, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, recebe em sua programação de estreia, nesta quinta-feira (7), os filmes “Sujeito Oculto” e “Meu AmigãoZão”. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

O primeiro filme a entrar em cartaz, na quinta, às 16h30, é “Sujeito Oculto”, de Leo Falcão. Para escapar de um bloqueio criativo, Max, um famoso romancista, muda-se para uma casa perto de uma pequena, isolada e estranha vila. Logo, muitas ideias começam a surgir, mas não da maneira que o escritor esperava.

À medida que aumenta a sensação de estar em contato com histórias (e não com pessoas), ele percebe o misterioso aparecimento de páginas em sua escrivaninha, aparentemente escritas pelo antigo morador da casa. Isso é o suficiente para fazer Max levantar dúvidas sobre sua criatividade, sua sanidade e até mesmo sua existência. O filme será reexibido no sábado (9), às 16h.

Ainda na quinta, às 18h30, entra em cartaz “Meu AmigãoZão”, de Andrés Lieban. Yuri, Lili e Matt se preparam para um dia especial. Mas seus sonhos vão por água abaixo quando descobrem que seus pais mudaram os planos e, agora, vão juntos para uma colônia de férias com várias crianças que eles nunca viram. Quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque.

Eles escapam para um lugar fantástico, mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele. Despertando a vaidade das crianças, o desastrado vilão consegue distraí-las e levar Golias, Nessa e Bongo para uma ilha distante onde ele esconde muitos outros Amigãozões. A animação será reexibida sábado, às 18h, e domingo (10), às 16h30.

Programação

Também em cartaz no Cine Casarão, o público poderá conferir “Seguindo Todos os Protocolos” (sexta-feira, dia 8, às 15h30), “1982” (sexta-feira, às 17h), “Amigo Secreto” (sexta-feira, às 19h) e “Medida Provisória” (sábado, às 19h30; domingo, às 18h30).

Na quarta-feira (6), às 16h30, com entrada gratuita, será exibido “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, de Jean-Pierre Jeunet. Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, a inocente Amélie muda-se para o bairro Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Certo dia encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, decide procurá-lo ­ e é assim que encontra Dominique.

Ao ver que ele chora de alegria ao reaver o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisto um novo sentido para sua existência. Contudo, ainda sente falta de um grande amor.

