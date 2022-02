Pesquisadores descobrem nova planta nativa na Amazônia

A Floreta Amazônica, região mais rica em biodiversidade do planeta ainda nos reserva muitas surpresas, pois ainda há espécies nativas na mata a serem estudadas e que não foram sequer mapeadas.

Esse é o caso da Tovomita cornuta, um novo tipo de planta, de tamanho pequeno, com frutos, que habita locais de vegetação densa, geralmente próximo a um raso curso d’água.

A descoberta, divulgada pela Agência Bori, foi feita por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Região de Manaus, Presidente Figueiredo e São Sebastião do Uatumã

A espécie foi encontrada em Manaus e nos municípios vizinhos de Presidente Figueiredo e São Sebastião do Uatumã, em florestas de campinarana, regiões de menor porte que a floresta amazônica, chamadas popularmente de “caatinga” (seu solo é arenoso e pobre em nutrientes).

” A descoberta de uma nova espécie, ainda mais em áreas próximas a centros urbanos nos demonstra que que ainda há muita biodiversidade a ser encontrada e estudada na região”, disseram os pesquisadores

Criticamente ameaçada

Segundo os cientistas, a classificação de “criticamente ameaçada”, categoria de maior risco atribuído pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), está associada ao fato de que pelo menos duas áreas de ocorrência da planta ficam em regiões que sofrem com os impactos das atividades humanas, como na capital do Amazonas, Manaus, metrópole densamente povoada.

Uma delas é a praia de Ponta Negra, um dos metros quadrados mais caros de Manaus, classificada pelos pesquisadores como uma região “fortemente impactada pela expansão urbana desordenada associada ao desmatamento”.

Já a outra área de ocorrência da nova espécie fica em Balbina, próxima a hidrelétrica de mesmo nome, considerada um dos maiores desastres socioambientais da Amazônia. As outras duas localidades ficam nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé e de Uatumã.

Para os pesquisadores Layon Demarchi, Maria Teresa Piedade e Lucas Cardoso Marinho, a descoberta reforça o fato de que grandes áreas da Amazônia ainda foram pouquíssimo amostradas, o que revela a importância de investimentos em ciência de base e no fortalecimento das instituições de pesquisa regionais.

Diversidade de Plantas da Amazônia

Um estudo liderado por brasileiros em 2017 demonstrou que a diversidade de plantas da Amazônia compreende 14.003 espécies de plantas com sementes (angiospermas e gimnospermas). A maioria (52%) são arbustos, cipós, trepadeiras, epífitas e ervas rasteiras, mas as árvores majestosas estão representadas entre as 6.727 espécies catalogadas.

O trabalho foi idealizado e coordenado pelo botânico Domingos Cardoso, do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, e publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences.

O inventário de espécies abrange as regiões da Floresta Amazônica nas cotas entre o nível do mar e os 1.000 metros de altitude, nos seguintes países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, nas duas Guianas e no Suriname.

Redução

A constatação de que existem 6.727 espécies de árvores nativas da Amazônia representa uma redução fenomenal frente às estimativas recentes baseadas em extrapolação estatística, segundo as quais se julgava que a Amazônia contaria com até 16.200 espécies de árvores.