Homem que arremessou artefato com fezes em comício de Lula é preso

Rio de Janeiro (RJ) — O delegado Gustavo de Castro, titular da 5ª DP, disse que a polícia identificou o homem que arremessou um artefato com fezes humanas contra o ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro (RJ), ontem (7). André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi detido em flagrante por crime de explosão e confessou ter arremessado o explosivo.

O dispositivo, feito com pavio ligado a uma garrafa PET preenchida com um material similar a fezes humanas, detonou após alguns segundos, espalhando os excrementos perto do público e deixando forte odor. Ninguém ficou ferido.

O ato assustou o público que se concentrava próximo ao palco, no lado direito, nas imediações do Theatro Municipal. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito admitiu que jogou um recipiente com urina e explosivos de pequena proporção, similares aos usados em festas juninas. Ele não fez menção a fezes.

De acordo com informações da Polícia Militar, três testemunhas acompanharam André Stefano na apresentação na delegacia.

Não é a primeira vez que apoiadores do petista são alvo de ataques desse tipo. Em Minas Gerais, durante evento de pré-campanha de Lula e do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo mineiro, manifestantes afirmaram terem sido atingidos por “água de esgoto” lançada por um drone que sobrevoou o local na tarde.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, um dos homens diz que o drone, usado em plantações, despejava um veneno sobre os militantes. Outras publicações nas redes sociais afirmavam que o equipamento pulverizava fezes e urina sobre o público. O suspeito pelo ataque, o agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, foi preso na última segunda-feira.

