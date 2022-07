Conrado revela ter presenciado morte de Aleksandro durante acidente

O sertanejo Conrado falou pela primeira vez sobre o acidente que o deixou em coma e tirou a vida da dupla dele, Aleksandro, em maio deste ano.

O cantor voltou aos momentos da tragédia durante entrevista para o “Fantástico” no último domingo (10). Conrado falou sobre detalhes que se recorda do acidente de ônibus.

“Eu consegui me segurar em uma tábua que tinha. Ali eu acho que foi primordial pra eu não sair do ônibus, não ser jogado. Eu fiquei realmente preso, meio com essa parte das costas pra fora do ônibus”, completou o cantor que acordou com a freada do veículo.