Atem conquista prêmio de Melhor Distribuidora Regional

A Distribuidora Atem conquistou o prêmio de Melhor Distribuidora Regional concedido pelo Sindicato Nacional do Transportador Revendedor Retalhista (SindTRR). O evento de premiação foi realizado no dia 28 de junho, no modo virtual, mas a oficialização ocorreu na primeira quinzena de julho.

A pesquisa foi realizada em 2021 quando foram avaliadas as notas dadas por 248 Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) de todo o país. Eles levaram em conta critérios como a política comercial, atendimento comercial, atividade operacional nas bases, atividade administrativa e comunicação. A condução da pesquisa foi feita pela Quorum Brasil, empresa especializada em pesquisas e auditorias.

O superintendente Comercial da Atem, Alexandre Ferreira, disse que a premiação é o reconhecimento de todo um trabalho de 22 anos.

“Hoje, estamos em 14 estados e sempre investindo em pessoas, tecnologias e novas ferramentas para aprimorar os nossos serviços. Nossa missão é entender e respeitar a identidade, as pessoas e meio

ambiente de cada cidade onde atuamos”, ressaltou.

O presidente do SindTRR, Álvaro Faria, explicou que o objetivo da premiação é o de conferir a satisfação das empresas TRR com as distribuidoras e identificar oportunidades de melhoria nesta relação. Segundo ele, a presença das Distribuidoras Regionais no evento passou a ser mais significativa, nos últimos anos, o que levou à necessidade de criarem um ranking regional.

“O que já era uma realidade foi ainda mais acentuado com os problemas que o setor

enfrentou no último ano”, comentou Álvaro Faria.

A Atem foi avaliada a partir de critérios que vão desde o atendimento

comercial até as atividades operacionais nas bases, entre outros

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Atem em números

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ESTÁTICA

117,5 milhões de litros

5 bilhões litros/ano

5 bilhões litros/ano

MAIS DE 300 POSTOS FRANQUEADOS

MILHARES DE CLIENTES

PRESENTE EM 14 ESTADOS

Com mais de 20 anos de atuação, a Atem está presente hoje em 14

estados no País

*Com informações da assessoria

