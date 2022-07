Universitária viaja para visitar família no interior e morre em acidente de trânsito

Manaus (AM) – Uma universitária morreu em um grave acidente entre duas motocicletas, neste sábado (16), em Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus). A vítima, identificada como Samya Lima Campos, de 21 anos, estava visitando a família no interior do Amazonas.

Conforme a Guarda Municipal, por volta de 2h30, Samya dirigia sua motocicleta modelo Biz, no sentido bairro, quando um outro motociclista, em uma moto modelo Honda, de cor branca, colidiu contra o veículo da universitária em frente ao hospital municipal de Autazes.

Samya foi levada às pressas para dentro da unidade de saúde, mas não resistiu e morreu minutos depois.

A outra vítima não teve graves ferimentos e foi encaminhada para a delegacia para apuração dos fatos. A jovem morava em Manaus e estava cursando o ensino superior em uma faculdade da capital. Samya faria aniversário no dia 26 deste mês.

Amigos e parentes enlutados usaram as redes sociais para se despedir e prestar suas condolências aos familiares da universitária.

