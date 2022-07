Pouso Alegre (MG) – Uma das advogadas responsáveis por defender a brasileira Mary Hellen, de 27 anos, condenada por tráfico internacional de drogas na Tailândia, foi detida na sexta-feira (15), em Operação da Polícia Civil, em Pouso Alegre, Minas, Gerais. Talita Franco, também é acusada por associação ao tráfico de drogas, e foi presa com outras seis pessoas durante a ação policial denominada “Black List”.

A prisão da advogada, de acordo com a polícia, é temporária. A defesa de Talita Franco informou que ainda não teve acesso ao inquérito que motivou a decisão. Kaelly Cavoli Moreira, advogada de Talita e também de Mary Hellen Coelho Silva, disse acreditar que a prisão “tenha sido um grande mal-entendido” e que a advogada “o quanto antes estará em casa”.

Talita foi acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Entenda o caso Mary Hellen

Mary Hellem, de 27 anos, parou de estudar por alguns anos. Queria usar todo o tempo para trabalhar. Em 2022, tinha decidido retornar ao colégio, onde cursaria o 1º ano do Ensino Médio.

A moradora de Pouso Alegre (MG) foi detida com outros dois brasileiros ao desembarcar no aeroporto da Tailândia com pelo menos 15,5 kg de cocaína dentro de malas. Ela sonhava em abrir uma loja de doces e bolos na cidade mineira. Segundo a família, ela buscava ganhar dinheiro para custear o tratamento de câncer no útero que a mãe sofre há três anos e já evoluiu para a fase terminal.

*Com informações do Metrópoles

