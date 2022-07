David Almeida assina mais 250 progressões de profissionais da rede municipal de ensino

O prefeito de Manausb, David Almeida, assinou, nesta segunda-feira (18), mais 250 progressões da rede municipal de ensino, totalizando 826 neste ano. A ação faz parte do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Plano de Valorização dos Profissionais da Educação.

Desde o início da gestão, o prefeito David Almeida trabalha para concluir esse processo histórico, com tratamento remuneratório digno aos profissionais de educação.

“Com essas 250 progressões, que totalizam 826 na Semed, são colocados um total de R$ 15 milhões à disposição dos servidores de educação, e dessa forma nós continuamos a nossa valorização da educação na cidade de Manaus. Essa é a boa notícia do dia” , disse Almeida, durante assinatura que ocorreu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

A titular da Semed, Dulce Almeida, afirmou que as assinaturas darão continuidade ao programa de valorização dos profissionais da rede municipal de ensino.

“Que felicidade, nesta manhã o prefeito assinou mais 250 progressões de servidores da Semed, esse é o caminho para chegarmos aos primeiros lugares da educação municipal no Brasil. Estamos trabalhando para que todo profissional de educação venha evoluir e tenha a vida funcional atualizada” , destacou a secretária.

A publicação dos atos acontece ainda nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Município (DOM), e o pagamento será feito a partir deste mês. Para os servidores com direito a valor retroativo, será publicada uma folha especial, prevista para o fim do mês com o valor devido.

*Com informações da assessoria

