Parlamentares são presos nos EUA durante ato por direito ao aborto

Um ato pelo direito ao aborto na frente da Suprema Corte dos Estados Unidos resultou na prisão de 17 congressistas nesta terça-feira (19). Entre eles, estavam as famosas progressistas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar.

Ao todo, 35 pessoas foram detidas na manifestação contra a decisão que derrubou lei federal que garantia o direito das mulheres a abortarem legalmente no país.

A polícia do Capitólio afirmou, no Twitter, que os manifestantes bloquearam o tráfego em uma rua de Washington e chegaram a receber três advertências antes de serem presos. “Fizemos um total de 35 prisões. Esse número inclui 17 membros do Congresso.”

Deputada por Minnesota, Ilhan Omar esclareceu o caso no Twitter: “Fui presa hoje enquanto participava de um ato de desobediência civil com meus colegas membros do Congresso do lado de fora da Suprema Corte. Continuarei fazendo tudo o que estiver ao meu alcance a fim de alertar para o ataque aos nossos direitos reprodutivos!”

Lei derrubada

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou, em 24 de junho, a decisão Roe vs. Wade, que liberava o aborto no país. A medida estava em vigor há 49 anos. A anulação teve 6 votos a favor e 3 contra.

Na prática, a anulação não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. Até o momento, o procedimento foi banido ou restringido em 21 dos estados.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Rússia ataca cidades da Ucrânia com foco no abastecimento de gás

Ao menos 30 tartarugas são encontradas esfaqueadas em ilha no Japão

Portugal e Espanha têm mais de mil mortes por calor