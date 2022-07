Zagueiro Renan, do Bragantino, se envolve em acidente com morte de motociclista

São Paulo (SP) – Um motociclista morreu em um acidente com um carro em Bragança Paulista nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, o motorista do veículo é o zagueiro do Bragantino, Renan da Silva, que teria se recusado a fazer o teste do bafômetro após o acidente e foi encaminhado à delegacia. A reportagem procurou o jogador e o clube, mas aguardava o retorno até a publicação.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (22) na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. De acordo com a polícia, os dois veículos colidiram e o motociclista de 38 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Carro de jogador teve a frente destruída em acidente Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda



O motorista foi identificado como Renan Victor da Silva, 20 anos, que atua na posição de zagueiro pelo Bragantino. Conforme a Polícia Civil, no local do acidente, suspeitaram que o jogador estivesse alcoolizado e ele se recusou a passar pelo exame no local. Com isso, ele foi encaminhado para a delegacia de Bragança Paulista onde o caso está sendo registrado.

Renan é do Palmeiras e foi emprestado ao Bragantino em abril deste ano. Desde então, vem ocupando a posição de zagueiro. Ele chegou no time para ocupar a vaga de Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo. O jogador está no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O contrato com o time tem validade até 2025.

Em nota, o Palmeiras informou que está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima.

*Com informações do G1

