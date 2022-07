Karine Aguiar e trompetista Keyon Harrold se apresentam no Teatro Amazonas

Os ingressos para o Amazonas Green Jazz Festival estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site do evento

Manaus (AM)- Neste sábado, 23 de julho, às 20h, o Teatro Amazonas receberá a cantora amazonense, Karine Aguiar, com o seu quarteto Jungle Jazz Ensemble, e, às 21h30, será a vez do trompetista americano, Keyon Harrold, e seu quinteto subirem ao palco.

As apresentações marcam o segundo dia do Amazonas Green Jazz Festival, que está em sua 10ª edição e realizará dois shows diários até o dia 30 de julho.

Karine Aguiar atualmente mora na Itália e possui dois álbuns, sendo o primeiro premiado pelo Portail du Brésil en France, como “Melhor CD de MPB em Paris”, e coleciona apresentações em diversos países. No festival, ela apresentará o seu “Jungle Jazz”, que combina ritmos musicais amazônicos e os hits do jazz.

Já a segunda atração da noite, que é de uma família de músicos do Missouri (EUA), o badalado trompetista Keyon Harrold possui longa e elogiada carreira musical, já se apresentou na Casa Branca, forneceu instrumentação para diversos artistas e teve seu talento repercutido no filme biográfico Miles Ahead, o que rendeu à obra um Grammy de Melhor Trilha Sonora de Compilação para Mídia Visual.

Famoso por fundir Jazz, rap, hip-hop, rock, música clássica e blues, o artista possui vários discos lançados e colaborou para outros 40. Essa será a primeira apresentação dele com o seu quinteto no Brasil e promete um show inesquecível. Keyon é famoso por suas performances ao lado de grandes estrelas da música internacional, como Snoop Dogg, Jay-Z, Eminem, Beyoncé e Rihanna. Além disso, foi descrito pelo virtuoso do jazz, Wynton Marsalis, como “o futuro do trompete”.

Os ingressos para o Amazonas Green Jazz Festival estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site: bilheteria digital, com valores de R$ 30 a R$ 100. Confira toda a programação no site amazonasgreenjazzfestival.com.br ou pelo Instagram @amazonasgreenjazzfestival.

