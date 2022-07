Dois homicídios são registrados em menos de 24h em Parintins, no AM

Parintins (AM) – Em menos de 24h dois homicídios foram registrados no município de Parintins (distante à distante 372km de Manaus). O primeiro caso ocorreu na noite deste sábado (23), na rua Alberto Mendes, no bairro Palmares. O segundo homicídio ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (24), no mesmo bairro.

De acordo com informações de populares, a primeira vítima identificada como Rafael Correa dos Santos, vulgo “Chora”, de 22 anos, foi morto com três tiros, dois no pescoço e o terceiro na cabeça, próximo à Praça dos Boi, por volta das 0h30. O autor dos disparos chegou de “cara limpa” e executou Rafael no local.

Ainda conforme as informações Rafael era conhecido pela prática de furtos no local e tinha várias passagens pela polícia. Segundo uma testemunha o jovem consumia entorpecentes e por esta razão praticava os delitos.

“Esse rapaz se internou na fazenda e lutou pra sair dessa vida, mais infelizmente continuou até morrer”, relatou uma moradora que conhecia a vítima.

Morto enquanto bebia

O segundo homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo, na rua Padre Torquato, do bairro Palmares. Segundo informações o homem identificado Ivan Karlen Seixas da Silva, de 23 anos, foi morto a golpes de arma branca que atingiram mão, braço e pescoço.

Conforme a polícia, até o momento não há informações sobre quem foi o autor dos golpes desferido, mas testemunhas contam que Ivan e outras pessoas estavam bebendo, quando houve um desentendimento e logo depois, a morte de Ivan. A motivação do crime será investigada.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) trabalha nas investigações para tentar elucidar os dois casos.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vídeo forte: supostos assaltantes são linchados após roubo de ônibus em Manaus

Entregador de lanchonete é morto durante assalto em Manaus

Traficantes que espancaram mulher são mortos no Pará