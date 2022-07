SESI realiza Festival Folclórico em Manaus

A programação contará com as tradicionais danças juninas

Manaus (AM)- O SESI Amazonas realiza nos dias 29, 30 e 31 de julho o Festival Folclórico 2022, no SESI Clube do Trabalhador (CTAM), a partir das 18h. A programação contará com danças tradicionais juninas, brinquedos infláveis, brincadeiras temáticas, atividades lúdicas de salão, barracas de guloseimas e shows musicais locais.

A entrada para o festival está no valor de R$ 10,00, entrada individual, e de R$ 60,00 para mesas com quatro lugares.

De acordo com o produtor artístico e cultural do CTAM, Kid Mahall, o SESI entende que os Festivais Folclóricos valorizam as tradições culturais e recreativas, como: danças, figurinos, culinária, brincadeiras e a cultura popular, para que sejam sempre revitalizadas e, um dos melhores cenários, para manter viva a tradição, é a escola, com a participação ativa dos alunos e professores, com energia, criatividade e animação por meio das danças e ritos folclóricos.

“O resultado dessa manifestação são pessoas mais felizes e com o olhar voltado para a essência de uma cultura e de uma tradição popular”, disse Kid Mahall.

A programação contará com as tradicionais danças juninas, produzidas pelos alunos das Escolas SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, Dr. Francisco Garcia, ambas da capital e, David Nóvoa Alvarez, de Iranduba (40 km de Manaus) como, carimbó, dança portuguesa, quadrilha, ciranda, frevo, xote, entre outras. Os alunos se apresentarão distribuídos em 30 grupos de dança.

Grupos de danças folclóricos convidados também animarão os convidados do Festival Folclórico do SESI 2022, como a Quadrilha Tradicional Os Caipiras Afobados e Grupo Folclórico Quadrilha Brotinhos de Petrópolis, nos dias 30 e 31, respectivamente.

O Festival Folclórico do SESI terá shows da banda Badawêra e a da cantora Lucélia Souza, “A rainha do pé de serra”, no primeiro dia de evento, assim como o cantor Felipe Araújo, “O príncipe encantado”, e da banda Encontro das Águas, no segundo dia, que também participará do encerramento da festança, com a banda Contágio, além da participação do DJ Sandrinho, agitando os três dias de evento.

A abertura do evento será realizada às 18h na área externa do CTAM, no São José I, Zona Leste de Manaus. Ingressos à venda na Central de Atendimento do CTAM ou Secretaria das Escolas SESI. Crianças até cinco anos não pagam ingresso.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Festival “Até o Tucupi” reúne atrações culturais em Manaus

Queen Experience faz show em Manaus no mês de agosto

Prefeitura de Manaus avança com plano de cultura