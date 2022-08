Vídeo: Saltador de parapente escapa da morte segundos antes de colidir

Um saltador de parapente viralizou na web nos últimos dias, depois escapar por pouco da morte. Kevin Philipp mostrou o registro em sua conta no Instagram e, nas imagens, foi possível ver o sufoco que o atleta passou quando as linhas do paraglider se enrolaram.

Veja o vídeo impressionante:

De acordo com informações do portal Hugo Gloss, a gravação foi feita pela câmera do capacete do aventureiro. O acrobata, então, tentou desenrolar, mas não teve êxito. Antes de colidir com o chão, o esportista realizou uma última manobra e conseguiu abrir o paraquedas de emergência

*Com infomações do Portal Hugo Gloss

