1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura abre inscrições em Manaus

Manaus (AM)- Com uma programação de mais de 12 horas entre palestras, rodadas de negócios, painéis de debates, a 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura (1ª FPEA) abriu inscrições gratuitas para credenciamento de visitantes da feira que acontecerá no Centro de Convenção do Amazonas Vasco Vasques, na Constantino Nery.

A inscrição e o check-in nas palestras temáticas são necessários para a emissão de certificado com horas complementares.

O documento será enviado para o e-mail cadastrado na plataforma de eventos Sympla, por meio do endereço: https://bit.ly/FPEA2022. A feira conta com a participação de quatro instituições de Ensino Superior que apresentarão pesquisa e iniciativas como startups no segmento de turismo, além de empresas, associações, instituições públicas e investidores do segmento de Turismo.

Com o slogan “A Amazônia é uma aventura”, a feira é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus) que tem como objetivo promover negócios da Floresta Amazônica para o mundo.

Cada participante inscrito receberá um crachá de acesso ao evento ao chegar ao local com QR Code para a realização do check-in nas palestras escolhidas, segundo explica o presidente do Codese Manaus, Euler Guimarães.

“Estamos promovendo uma programação que contempla todas as variações do Turismo de Natureza, com representantes de todos os setores da sociedade para termos uma visão 360º do segmento que permita um ambiente fértil na busca de soluções e de novos negócios”, afirma.

No dia 18 de agosto, a Associação Brasileira de Agência de Viagens do Amazonas conduz a mesa redonda “Turismo Receptivo no Amazonas, Seus Encantos e Nuances”, a partir das 17h. O empresário Kleber Bechara aborda o tema “Turismo 4.0 – Uma nova visão”, no palco principal às 19h30. No espaço Sebrae, haverá palestra a partir das 19h.

No dia 19 de agosto, O Espaço de Negócios traz rodada de negócios, de 14h às 18h, conduzida pelo Sebrae-AM. De 14h às 15h, haverá a palestra “Um Norte para o Turismo: As Rotas Amazônicas Integradas”, conduzida pela iniciativa Rotas Amazônicas Integradas (RAI), no palco principal.

Às 15h, o gestor do Projeto Turismo Transforma do Sebrae-AM, Carlos Fábio de Souza, aborda o tema “Tendências de Turismo”, em palestra no palco principal. Às 17h, o instrutor de pesca e apresentador Zenizir Rodrigues abre o palco principal com o tema “Pesca de Fly”, sobre a utilização de iscas artificiais nos rios da Amazônia. Às 19h30 é a vez do pescador esportivo profissional e guia de pesca na Amazônia, Salomão Rossy falar sobre “Pescaria de Gigantes na Amazônia”.

No último dia do evento, 20 de agosto, o Observatório do Turismo, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove a palestra “Políticas Públicas de Turismo nas Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro”, às 14h. Na sequência, a Fundação Amazônia Sustentável aborda o tema “Turismo de Natureza e pesca esportiva: lições aprendidas e lições de futuro”. Às 17h é a vez do convidado nacional Rodrigo Moreira Salles, explorador e coproprietário da Untamed Angling e CEO das operações brasileiras, falar sobre o tema “Turismo de Pesca Esportiva em Terras Indígenas: Uma visão Socioambiental e Técnica de operações de base comunitária para pesca esportiva”. Às 20h, a mesa de encerramento traz os parceiros envolvidos.

A programação conta ainda com Canvas de Turismo, uma discussão com mapeamento das ideias sobre o setor de Turismo, conduzido pela Fundação Rede Amazônica e HackaTur, maratona de soluções em tecnologia para o segmento.

Sobre a 1ª FPEA

Inédita em Manaus, a 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto, de 14h às 21h, no Centro de Convenções Vasco Vasques 2 (CCA2), com a participação de 50 expositores e expectativa de 5 mil visitantes ao dia.

Confira a programação no site https://www.codesemanaus.org.br/fpea

Codese Manaus

Com representantes de mais de 25 instituições de diferentes segmentos da sociedade, o Codese Manaus é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, sem vínculo político-partidário ou religioso, formado pela sociedade civil organizada. Juntos, os membros e participantes buscam propor soluções para o futuro da cidade de Manaus, pretende cumprir com o papel de planejar, propor e executar planos, estudos, projetos e iniciativas de tais propósitos.

O Codese Manaus surgiu em 2018, baseado em experiências semelhantes de cidade como Maringá, Uberlândia, Brasília, Goiânia, entre outras, todas elas inspiradas no projeto “O Futuro da Minha Cidade (FMC)”, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

PROGRAMAÇÃO 1ª FPEA

18.08 – Quinta-feira

14h às 15h: Mesa de abertura: Codese Manaus, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, Ministério do Turismo, FAS, Sebrae, UEA | Palco Principal

15h às 22h: HackaTur | Espaço de Inovação

16h às 19h: Canvas do Turismo (Fundação Rede Amazônica) | Espaço de Negócios

17h às 18h30: Mesa-redonda “Turismo Receptivo no Amazonas, Seus Encantos e Nuances” – Eury Barros, Glória Reynolds, Peter Hagnauer, Daniel Barreto e Filipi Alves (Abav-AM) | Palco principal

19h às 20h30: Palestra Sebrae | Espaço de Negócios

19h30 às 20h30: Palestra “Turismo 4.0 – Uma nova visão” – Kleber Bechara | Palco Principal

20h40 às 21h40: Apresentação Musical Ecofestival do Peixe Boi: Jaú e Anavilhanas | Palco Principal

19.08 – Sexta-feira

13h às 21h20: HackaTur | Espaço de Inovação

14h às 18h: Rodada de Negócios (Sebrae-AM) | Espaço de Negócios

14h às 15h: Palestra “Um Norte para o Turismo: As Rotas Amazônicas Integradas” (Rotas Amazônicas Integradas – RAI) – Bruno Brito | Palco Principal

15h às 16h: Palestra “Tendências de Turismo de Natureza” – Carlos Fábio de Sousa (Sebrae) | Palco Principal

17h às 18h: Palestra “Pesca com Fly” – Zenizir Rodrigues | Palco Principal

19h às 20h30: Palestra Sebrae | Espaço de Negócios

19h30 às 20h30: Palestra “Pescaria de Gigantes na Amazônia” – Salomão Rossy | Palco Principal

20.08 – Sábado

10h às 21h20: HackaTur | Espaço de Inovação

14h às 15h: Palestra “Políticas Públicas de Turismo nas Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro” – Glaubécia Teixeira (UEA) | Palco Principal

15h às 17h: Palestra “Turismo de natureza e pesca esportiva: lições aprendidas e lições de futuro” Virgilio Viana (Fundação Amazônia Sustentável) | Palco Principal

17h às 18h: Palestra “Turismo de Pesca Esportiva em Terras Indígenas – Uma Visão Socioambiental e Técnica de operações de base comunitária para pesca esportiva” – Rodrigo Salles | Palco Principal

18h às 19h: Apresentação “Amazônia que eu quero”, resultado Canvas de Turismo (Fundação Rede Amazônica) | Palco Principal

19h às 19h40: Apresentação dos vencedores do HackaTur | Palco Principal

20h às 21h: Mesa de encerramento: Codese, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, Ministério do Turismo, FAS, Sebrae, UEA| Palco Principal

