Mais de 100 kg de drogas avaliadas em R$ 2 milhões são apreendidas na Manaus Moderna

Manaus (AM) – Durante uma operação policial na Manaus Moderna, na tarde desta sexta-feira (12), no Centro, na Zona Sul de Manaus, foram apreendidos 122 quilos de drogas, sendo oxi, maconha e cocaína. As drogas estavam em uma embarcação oriunda de Tabatinga e iria abastecer pontos de vendas de drogas na capital amazonense.

“Continuamos com Operações no Amazonas, é a polícia na rua combatendo a criminalidade 24 horas por dia e sete dias por semana. Fruto dessa presença nas ruas, tivemos hoje uma ação exitosa após uma denúncia anônima. Pedimos para que a população continue denunciando crimes e hoje demos prejuízo ao tráfico estimado em R$ 2 milhões”, explicou o general Carlos Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas.

De acordo com o major Heber da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), a denúncia informava que as drogas estavam escondidas em uma escotilha que estava coberta por duas freezers camuflando o local do entorpecente. Os policiais realizaram as diligências e localizaram o a droga.

“Dois homens que são responsáveis da embarcação foram detidos, mas eles não sabem dizer de quem seria o material entorpecente e quem o receberia. Deslocamos a ocorrência ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis pela Polícia Civil”, relatou o major.

A polícia acredita que a droga possa ter vindo da região da tríplice fronteira. Nos entorpecentes haviam descrições com o nome do país possivelmente de origem, a Colômbia. As investigações continuam para localizar os proprietários do entorpecente, afirmou a Seaop.

Leia Mais:

‘Casal do crime’ é preso vendendo drogas no AM

Homem é espancado até a morte após suspostamente roubar drogas de traficante em Manaus

Força Tática prende homem com 30 kg de drogas em Manaus