Vestido de debutante pega fogo durante festa de aniversário em Manaus; veja o vídeo

Manaus (AM) – A estudante de 15 anos Bianca Macanoni passou por uma verdadeira ‘saia justa’ durante sua festa de debutante, na última sexta-feira, em Manaus (12). O vestido dela pegou fogo, no momento em que se apresentava aos convidados.

Em entrevista ao G1, a aniversariante relatou que havia pedido fogos de artifício para a festa, mas foi informada de que o artefato seria substituído por um canhão de fumaça. Porém, no momento em que as cortinas foram abertas, foi surpreendida.

“Abriu a cortina, os fogos subiram. O fotógrafo pediu para eu me afastar e dar uma inclinada para as fotos. Foi nessa hora que eu passei por cima dos fogos”, relatou ao site.

No momento, Bianca contou que não sentiu nada. Porém, passados alguns instantes, uma fumaça começou a sair do vestido e a jovem sentiu a perna arder. “Mas aí alguém gritou que estava pegando fogo. Dei umas batidinhas no vestido e continuei a descer. Começou a sair uma fumaça preta, mas eu não percebi. Só que aí veio todo mundo para cima de mim, a minha perna começou a arder e aí eu desci o mais rápido possível”, explica.

Mesmo com o incidente, a Bianca se manteve firme e comemorou ao lado de familiares e amigos

Determinação

Mesmo com o incidente, em que ela, felizmente, não se machucou, a jovem não se deixou abalar e transpareceu segurança aos convidados. Bianca dançou a valsa normalmente e fez da comemoração um sucesso.

“Depois disso, eu fui para a valsa e continuei a festa. Foi tudo incrível. Foi uma festa linda, top! Fiz uma dança com as minhas amigas, me diverti e isso que importa no final”, disse ao G1.

