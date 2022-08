Após fim da dupla, Simone e Simaria aparecem juntas em momento feliz

Um dia após o anúncio do fim da dupla Simone e Simaria, as irmãs apareceram juntas nas redes sociais em clima descontraído

Após o anúncio oficial do fim da dupla sertaneja, Simone e Simaria surpreenderam os fãs ao aparecerem juntas nas redes sociais nesta sexta-feira (19). As irmãs estavam em clima descontraído e aparentemente feliz.

As cantoras recordaram alguns dos momentos do início da carreira, com looks que elas usavam nos shows. “Olha como ela está bonita hoje (risos). Nós usávamos um chapeuzão desse, galera”, brincou Simone sobre o look de Simaria.

As irmãs anunciaram ontem o fim da parceria musical após meses de desavenças. Simone vai apresentar sozinha os últimos shows da dupla, mas ambas seguirão carreira solo. Simaria continuará sem realizar apresentações no momento para cuidar da saúde.

*Com informações do Metrópoles

