Atriz revela ter perdido trabalhos na TV por negar cantada de diretor

Luiza Tomé revelou que perdeu trabalhos na TV por recusar cantada de um diretor. Em entrevista no Sensacional (RedeTV!), nesta quinta-feira (18), a atriz contou detalhes do episódio traumático no ambiente profissional, ocorrido no início da trajetória dela.

“Era um diretor. Todo dia ele chegava e colocava o telefone dele no meu bolso e falava: ‘Dá uma ligadinha para mim’, e eu, tão jovem, pensava: ‘Por que eu vou ligar para esse velho?’. Não tinha o menor sentido. Fiquei fora da televisão por um tempo por causa disso” , revela a atriz.

A atriz ficou conhecida por trabalhos como Tieta (1989) e A Indomada (1997) e acredita que a carreira foi prejudicada por negar as investidas do superior. Além da rejeição, recebia ofensas e foi chamada de “feia” e “péssima atriz” pelo homem.

“Um dia, um amigo meu me escalou para uma novela e ele [diretor] me tirou. Meu amigo falou assim: ‘Lu, enquanto o fulano estiver aqui, você não faz novela’. E realmente, eu só voltei a fazer novela quando ele saiu de lá” , confessa Tomé.

*Com informações do Metrópoles

