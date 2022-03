Casal é condenado por agressões que deixaram criança em estado vegetativo

O Tribunal de Justiça de Goiás condenou um casal por ter espancado uma criança ao ponto de deixá-la em estado vegetativo, em Senador Canedo, região metropolitana da capital goiana.

A pequena Natasha, de 3 anos, foi espancada em fevereiro de 2020 e sofreu grave dano neurológico por causa dos traumas que sofreu na cabeça. Devido à lesão, ela não anda, não fala e se alimenta por sonda. A condenação saiu nessa quinta-feira (3) e foi feita pelo juiz Diego Custódio Borges.

Segundo as investigações, o padrasto da bebê, Renato de Paula Santos, teria sido o responsável pela agressão. Já a mãe da criança, Letícia Sobrinho da Cruz, teria visto a cena de violência e não impediu que ela ocorresse.

“Graças a Deus consegui comprovar que minha neta não sofreu queda no banheiro. Ela foi brutalmente espancada pelo padrasto e pela mãe, dois monstros. Não é a pena que a gente aguardava, a gente queria mais, mas ainda podemos recorrer”, contou a avó paterna, Rejane Gouveia.

A avó, inclusive, gerencia um perfil no Instagram no qual conta a história, mostra a rotina de superação de Natasha e pede Justiça por ela.

Natasha antes de ter dano neurológico

Lesão corporal

Renato foi condenado a oito anos e seis meses de prisão. Ele já deve ser preso de forma preventiva imediatamente. Além de lesão corporal grave, ele chegou a ameaçar uma vítima durante as investigações.

Já Letícia foi condenada a seis anos e três meses de prisão, com cumprimento inicial no semiaberto. No entanto, o casal ainda pode recorrer da decisão. Letícia poderá recorrer em liberdade e não será presa de forma imediata.

“Dei uma surra”

Pouco depois de espancar Natasha, na manhã de 16 de fevereiro de 2020, Renato foi até uma mercearia vizinha e disse para o proprietário que tinha “dado uma surra” na criança de 3 anos.

Algumas horas depois, no mesmo dia, por volta do horário de almoço, Natasha começou a ter convulsões. Renato saiu gritando por ajuda enquanto o bebê se contorcia no colo de Letícia.

Natasha foi levada até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Senador Canedo e em seguida transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia. O estado de saúde era grave, com traumatismo craniano. Mais tarde, após cirurgia, o laudo foi de “sequela neurológica definitiva”.

O caso só foi parar na polícia quase um mês depois da agressão, quando o pai biológico de Natasha descobriu toda a violência. Ele então decidiu registrar um boletim de ocorrência.

Defesa

Durante o julgamento do crime, Renato afirmou perante o juiz que não agrediu a enteada de 3 anos. Ele colocou a culpa na companheira, Letícia, que teria cometido a violência durante o banho da bebê.

Letícia apresentou a versão de que a criança a xingou no banheiro e por isso bateu com a cabeça da filha na parede. Para o Judiciário, a mãe tentou acobertar o companheiro, que tinha antecedentes criminais.

*Metrópoles

Leia mais:

Mãe sai em defesa do filho durante briga de bar e morre ao ser baleada

Ao pisar em fio de alta tensão, turista mineira morre eletrocutada na Bahia

Mulher de 36 anos morre após rede desprender de armador

Edição Web: Jonathan Ferreira