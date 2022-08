Prefeitura de Manaus realiza 14º Mutirão do Cadastro Único neste sábado (27)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (27), a 14ª edição do Mutirão do Cadastro Único. Atendendo às demandas de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de todas as zonas da cidade durante a manhã, o evento atualizou e inseriu novos cadastros de mais de 600 pessoas na sede da secretaria, localizada no Centro.

Recentemente empossado na titularidade da pasta e participando de seu primeiro mutirão como secretário da Semasc, Eduardo Lucas destacou a importância da continuidade e consistência dos serviços prestados pela secretaria.

“O objetivo não mudou e não mudará. A determinação do prefeito David Almeida é que todas essas famílias que possuem seus atendimentos agendados para daqui a um mês ou até para o final do ano sejam atendidas o mais rápido possível. Temos hoje 60 funcionários empenhados em atender centenas de pessoas, para que possamos garantir o acesso dessas famílias aos seus direitos já previstos em lei”, ressaltou o secretário.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Semasc, Jucimaria Menezes, salientou ainda a alta demanda da população pela inserção no cadastro, justificando a diversificação das zonas atendidas.

“Diferentemente de outras edições, hoje estamos atendendo famílias de praticamente todas as zonas da cidade em único evento, a fim de atender uma demanda completamente inviável de ser atendida usando apenas nossas unidades Cras. O intuito, como sempre, é diminuir as filas e agilizar o atendimento dessas famílias”, afirmou.

A diarista Simone Freire, 54, uma das pessoas atendidas durante o mutirão, destacou a dinamização trazida pela ação.

“Antes você via pessoas que não conseguiam ser atendidas nem nos Cras perto de suas casas. Então, confesso que me assustei quando vi o tanto de gente esperando para ser atendida, mas tudo correu bem e de maneira rápida. O atendimento foi ótimo e a rapidez com que está sendo feito é incrível, principalmente para aqueles que mais precisam”, disse.

Mãe da pequena Ayla, de quatro meses, Taynna Ferreira também destacou a necessidade dessa e de outras ações.

“O auxílio ajuda muito, ajuda no aluguel atrasado, num suporte à alimentação, a aliviar as contas, sabe? Como mãe solteira de duas crianças, é essencial ter esse apoio e amparo que o cadastro garante, e acho maravilhoso que agora isso seja feito de maneira mais rápida”, finalizou a jovem.

*Com informações da assessoria

