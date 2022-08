Circuito+Cultura leva atrações a espaços culturais em Manaus

Manaus (AM)- O Circuito +Cultura começa a semana com espetáculos de teatro, circo, música e filmes nos diversos espaços culturais estaduais inseridos na programação promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. As atividades têm entrada gratuita e se estendem até o mês de outubro.

Na terça-feira (30), o espetáculo de teatro “Ainda bem que não tivemos filhos”, estreia às 20h, no Teatro Gebes Medeiros. Na quarta (31), no mesmo espaço, a peça “Um fantasma para Sua Majestade”, será levada ao público às 20h.

Na quinta (1° de setembro), às 9h, o hip hop vai invadir o Centro Cultural dos Povos da Amazônia com a apresentação “Ocupa Break”. O Largo de São Sebastião recebe a apresentação circense “Por um fio”, a partir das 18h.

O cantor Angelo Speranza começa a apresentação no local às 20h, com repertório voz e violão. O Teatro da Instalação apresenta o show de dança “Sodade”, às 19h. No Teatro Gebes Medeiros, sobe ao palco o espetáculo de dança “Folha Seca”, às 20h.

O Cineteatro Guarany vai exibir, na sexta-feira (2), às 18h30, os filmes “A bela moça”, “O hospedeiro do mal”, “Sorria para mim”, “O homem sem rosto”, “A sombra da meia-noite”. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 12 anos.

Para continuar a noite de sexta, o Largo de São Sebastião recebe o espetáculo circense “ClowBare”, às 18h, dedicado para toda família. Ainda na sexta-feira, às 19h, a cantora Bella Queiroz se apresenta no espaço cultural. O encerramento da programação desta semana acontece com a apresentação do espetáculo teatral “Tum Pá Baú de contos e canções”, às 20h, no Teatro Gebes Medeiros.

HORÁRIOS:

• Centro Cultural Povos da Amazônia, às 9h

• Largo de São Sebastião, a partir das 18h

• Teatro da Instalação, às 19h

• Teatro Gebes Medeiros, às 20h

• Cineteatro Guarany, a partir das 18h30

LOCAIS:

• Centro Cultural Povos da Amazônia, avenida Silves, Distrito Industrial

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Teatro da Instalação, rua Frei José do Inocentes, Centro

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro

• Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro

