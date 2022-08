Manaus (AM)- A viagem à Amazônia de um dos antropólogos mais influentes do século XX, Roy Wagner, conduz o documentário “Intercâmbio de Perspectivas: Roy Wagner na Amazônia”, dirigido por Erlan Souza e Gustavo Soranz.

O lançamento, seguido de um debate, aconteceu neste domingo (28) no Centro Cultural dos Povos da Amazônia na avenida Silves, 2222 – Crespo.

Assinado pela Rizoma Audiovisual, produtora com sua proposta de unir conhecimento antropológico com linguagem cinematográfica, o filme traz as perspectivas múltiplas que são compartilhadas durante uma viagem de Roy Wagner para a Amazônia, em que o antropólogo estabelece uma relação com indígenas do Alto Rio Negro, Noroeste Amazônico.

“Com seu livro “A Invenção da Cultura”, Roy Wagner possibilitou uma mudança de perspectiva na Antropologia Contemporânea, e seus escritos possuem grande relevância ainda nos dias atuais. Seu encontro com os índios do Alto Rio Negro foi emblemático”, destaca Erlan Souza.

O documentário tem 42 minutos de duração e, após a exibição, foi realizada uma mesa de debates, com a presença de Ivan Barreto (Bahserikowi), Gilton Mendes, antropólogo do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (PPGAS – UFAM), Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI), Jessilda Furtado, diretora do CCPA e dos realizadores, Erlan Souza e Gustavo Soranz, sócios da Rizoma Audiovisual.

Sinopse

Um dos antropólogos mais influentes do século XX, Roy Wagner realiza uma viagem para a Amazônia, e estabelece relação com indígenas do Alto Rio Negro, Noroeste Amazônico. Perspectivas múltiplas são compartilhadas.

Ficha técnica:

Fotografia e Direção: Erlan Souza e Gustavo Soranz

Roteiro e Edição: Gustavo Soranz

Produção: Rizoma Audiovisual

Apoio: NEAI – Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (PPGAS/UFAM).

Saiba mais

Gustavo Soranz é roteirista, produtor, e diretor de documentários. Pesquisador e Professor visitante na Universidade Federal do Pará, no Programa de Pós-graduação em Artes. Coordenador de inúmeros projetos de pesquisa, desenvolvimento e produção Audiovisual. Diretor Executivo da Rizoma Audiovisual.

Erlan Souza é antropólogo, diretor de fotografia, produtor e diretor de documentários sobre a sociodiversidade amazônica. Pesquisador do Instituto de Iberoamérica da Universidade de Salamanca, Espanha. Membro e Sócio Efetivo da ABC – Associação Brasileira de Cinematografia. Diretor Executivo da Rizoma Audiovisual.

