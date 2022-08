Escritora Leila Plácido lança online livro infantojuvenil em Manaus

Manaus (AM) — A escritora amazonense Leila Plácido disponibilizou gratuitamente o acesso ao seu novo livro infantojuvenil, a fábula “Apenas uma canoa nas noites de verão”, para leitura online e download do arquivo nos formatos PDF e EPUB. Vencedor do edital Prêmio Mais Cultura 2021, de iniciativa do Governo do Estado do Amazonas, a narrativa conta a história de Canoa, com a habilidade de se comunicar com os animais que a visitam à margem do rio.

Num cenário de pura magia, somos encantados e imersos na história contada por Canoa, que permanece viva mesmo após ter sido tirada de suas raízes pelo gentil ribeirinho, seu Chico, como uma dádiva da grande rainha da floresta, a árvore Sumaúma, que ainda lhe confere o dom de se comunicar com os animais.

Na narrativa, a escritora teve em vista abordar de modo sensível e lúdico temas como o estilo de vida dos ribeirinhos da região Norte, além de tratar da sustentabilidade e do cuidado para com a preservação da natureza. Canoa leva numa saga pela vida dela, desde que era uma sementinha, sob à terra úmida da floresta amazônica, até o momento em que passa a navegar pelos rios sob as remadas do seu Chico.

“A fábula trabalha não apenas questões ambientais e de sustentabilidade ao falar da relação do canoeiro, seu Chico, com a natureza, mas também sobre a transformação dos seres vivos, como todos somos úteis e temos nossos propósitos nessa terra e sobre perda e aceitação, como no próprio ciclo da vida”, detalha.

Inspiração

Leila Plácido contou sobre a inspiração para nova obra publicada e apontou a produção cultural que consumiu para a produção da fábula. “Sempre amei a canção ‘Saga do Canoeiro’, cantada por David Assayag e por Arlindo Júnior. Daí comecei a pensar como seria essa saga do ponto de vista da canoa e assim nasceu essa fábula”, pontua.

“Na narrativa, a Canoa nos leva ao seu mundo, contando a sua própria saga desde que era apenas uma semente até o momento que recebe uma benção da Sumaúma, quando é separada de seu tronco e, mesmo assim, continua a existir, com consciência de si mesma e de tudo que está em volta. E, assim, ela consegue suas histórias para os animais que se juntam a ela todas as noites”, comenta a escritora.

Além da fábula “Apenas uma canoa nas noites de verão”, Plácido é autora dos títulos “Quase o Fim” (2016), “A menina que viajou o universo sem sair da cama” (2020), “Se um arco-íris toca numa gárgula” (2020) e participou da coletânea de contos “Encantarias” (2020), do coletivo Visagem.

Para acesso ao livro, que conta com ilustrações originais da autora em aquarela tradicional, basta acessar o link https://msha.ke/a_leilaplacido que direciona para a biblioteca digital da autora, onde se pode fazer a leitura online ou baixar o arquivo sem qualquer custo.

Também é possível ouvir gratuitamente o audiobook do livro, que conta com produção, trilha sonora e narração do músico e produtor musical Werner Deimling, pelo Youtube no link: https://youtu.be/NJblIAVDwHM .

O lançamento do livro em formato impresso ocorrerá em novembro, na capital amazonense; Mais informações é no perfil do Instagram da autora, @sertraleila_ .

