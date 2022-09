Doença rara faz cabeça de homem inchar após pegar muito sol

Caner Arik ficou com deformação na cabeça e no rosto devido a um dia quente na praia. Ele foi diagnosticado com edema por calor

Que o calor pode causar inchaços no corpo, especialmente pés e mãos, não é segredo para ninguém. Porém, um homem na Turquia surpreendeu os médicos ao aparecer no hospital com a cabeça inchada logo após passar um tempo na praia.

No terceiro dia do problema, Caner Arik, de 33 anos, viu o inchaço e a distorção de suas características faciais crescerem bastante e acabou procurando atendimento médico. Seu couro cabeludo estava sofrendo de uma condição extremamente rara chamada edema por calor.

“Nunca vimos um caso assim antes. Depois de excluir as causas de edemas tradicionais do corpo, decidimos que o inchaço na testa do paciente era um edema por calor. Em seguida, iniciamos o tratamento para isso”, comenta o médico Abdullah Cuneyt Hocagil, especialista em medicina de emergência , citado pelo jornal americano New York Post.

Normalmente, os edemas por calor geralmente são resultado do acúmulo de fluidos nas mãos e pernas causados ​​por vasos sanguíneos que se expandem devido às altas temperaturas.

Um dia quente na praia, como foi o caso da região do mar Negro na Turquia, que também experimentava muita umidade, reúne as condições perfeitas para manifestação desse tipo de edema, revela o New York Post.

O médico Abdullah Hocagil deu uma explicação racional para o que teria levado Caner Arik a apresentar o raríssimo edema por calor na cabeça.

“Isso teria acontecido quando nosso paciente estava deitado à beira-mar, usando um chapéu que impedia a circulação. É por isso que é um caso interessante. Apresentaremos essa situação um congresso internacional como um raro edema cutâneo induzido pelo calor no couro cabeludo” , afirma o especialista.

Agora, o turco de 33 anos está se recuperando em casa e os médicos acreditam que os sintomas devem sumir em breve. Ele concedeu permissão para que seu caso fosse retratado no estudo científico sobre edema por calor.

*Com informações do Trends BR

