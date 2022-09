Guilherme Arantes critica show de Ivete Sangalo no Rock in Rio: “Já deu o que tinha que dar”

Em entrevista ao produtor musical Clemente Magalhães, o cantor e pianista Guilherme Arantes , disse não concordar com a participação de Ivete Sangalo no Rock in Rio. De acordo com ele, a presença da artista no festival já se tornou repetitiva.

“Acho, por exemplo, que a Ivete Sangalo já deu o que tinha que dar para o Rock in Rio. Chega. São sete participações. Eu sei que é uma grande cantora e tudo. Eu reconheço, mas pô, nenhuma oportunidade para o Roupa Nova? Eu acho isso esquisito. Será que ninguém percebe que vai ser, porque eles vão acordar e vão colocar o Roupa Nova e vão arrebentar e vai dar a melhor noite de todos os tempos do Rock in Rio. Vão botar um milhão de pessoas para cantar”, enfatiza o cantor.

O cantor, que já recusou o convite para se apresentar no festival, explica que o evento não se importa mais em valorizar aqueles que fizeram história no Brasil.

“A gente está mais preocupado com o Rock in Rio do que eles, porque quem está marcando mais bobeira são eles”.

Veveta que já está em sua sétima apresentação no festival, recentemente, comentou sobre o convite. “Muito obrigada pelas oportunidades, estou dentro de uma família. A história do Rock in Rio se confunde com a história da minha carreira. Que alegria pisar naquele palco. Fico muito feliz e agradecida demais. Posso tirar uma onda, né, minha gente? A artista que pisou mais vezes naquele palco.” A musa do Axé se apresentará no evento no próximo dia 11.

