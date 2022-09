Libertadores: Com Athletico garantido na final, Flamengo recebe o Vélez para confirmar vaga

Nesta terça-feira (6), o Athletico já garantiu vaga na final ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras, em São Paulo

Rio de Janeiro (RJ) – Chegou o dia do Flamengo confirmar sua vaga, pela terceira vez em quatro anos, na final da Libertadores. Rubro-Negro e Vélez Sarsfield se enfrentam às 20h30 (de Manaus) desta quarta-feira (7), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Nesta terça-feira (6), o Athletico já garantiu vaga na final ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras, em São Paulo. Na ida, o Furacão havia vencido por 1 a 0.

Embora o jogo aconteça no Rio de Janeiro, a cabeça de todos os jogadores do time carioca já está em Guayaquil, local da final da competição neste ano.

Após vencer a ida por 4 a 0 na Argentina, o Rubro-Negro está praticamente garantido na decisão. Somente uma vitória por quatro gols de diferença do Vélez, no Maracanã, pode levar a decisão para os pênaltis. O gol como visitante não é mais critério de desempate na Libertadores.

O Flamengo chegou à semifinal após eliminar Tolima e Corinthians nas fases anteriores. Esta é a terceira participação rubro-negra nesta fase nos últimos quatro anos e a equipe de Dorival Júnior vive excelente momento na temporada, estando invicta há 16 jogos.

O Vélez, por sua vez, está na semifinal pela primeira vez nos últimos 11 anos. O clube eliminou os também argentinos River Plate e Talleres nas fases anteriores, mas vive uma crise no campeonato local, que se intensificou após a derrota no jogo de ida.

Quem joga?

De acordo com o GE, o time que vai a campo é composto por: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro.

Já recuperado de dores no pé direito devido a uma pancada recebida no jogo de ida, Arrascaeta participou dos dois treinos desta semana e está confirmado. Vidal entra no lugar de Thiago Maia, pendurado, e Cebolinha substitui Gabigol, na mesma situação.

Léo Pereira e David Luiz, suspensos, dão lugar a Fabrício Bruno e Pablo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio são os desfalques de ordem médica.

